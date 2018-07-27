Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı 1 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ Et BüyükbaşKG25,0029,50 29,37 HMS Kaşar PeynirKG 18,98 18,9818,98 HTS İnek SütüKG 1,80 1,80 1,80 HMS Kuru soğanKG 1,001,00 1,00 HTS Yağlı PeynirKG 9,20 9,20 9,20 HTS PatatesKG1,10 1,10 1,10HTS HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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