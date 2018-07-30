Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etin kilogram fiyatı 24 ila 59,53 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ Et BüyükbaşKG24,0029,00 26,99 HMS Et BüyükbaşKG 33,1059,5347,47HTS Kaşar PeynirKG20,0020,0020,00HTS TereyağKG 26,0026,0026,00HTS İnek SütüKG 1,001,001,00HMSHTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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