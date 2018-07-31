Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26-50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ Et BüyükbaşKG26,0026,0026,00 HMS Et BüyükbaşKG 29,4450,0030,49HTS Kaşar PeyniriKG16,0030,0017,17HTS TereyağıKG 27,0032,0027,40HTS KavurmaKG 1,001,001,00ESKSHTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
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