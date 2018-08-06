Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 33,10 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ Et BüyükbaşKG33,1033,1033,10HTS TereyağıKG 20,0025,0022,86HMS Yağlı PeynirKG9,209,209,20HTS Kaşar PeyniriKG 17,2520,0019,38HTS Civil PeyniriKG 6,007,006,65HMSHTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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