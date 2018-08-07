Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan eti 29,44 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG29,4429,4429,44HTSKaşar Peynir KG28,0028,0028,00HTSİnek SütüKG0,900,90 0,90 HMSTere YağKG30,0030,00 30,00 HTSBulgurKG2,302,302,30HTSHTS: Hazır Tüccar Satış
HMS:Hazır Müstahsil Satış
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