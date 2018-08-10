Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG28,0028,0028,00HMSKaşar PeynirKG17,2520,0018,10HTSYağlı PeynirKG9,2012,9911,92HTSCivil PeynirKG15,5015,5015,50HTSPatatesKG 0,501,18 0,91 HTS TereyağıKG26,0026,00 26,00 HTS HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS:Hazır Müstahsil Satışı
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