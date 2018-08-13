Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) inek sütünün kilogramı 1,30 liradan işlem gördü
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİKuru SoğanKG1,001,001,00HTSPatatesKG1,101,101,10HTSCivil PeynirKG8,3312,9611,87HTSKaşar PeynirKG20,0020,00 20,00 HTSİnek SütüKG1,301,301,30HMSHTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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