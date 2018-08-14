Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 29,71 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG27,65 32,5729,71HTSEt KüçükbaşKG33,00
33,00 33,00 HTSLor PeyniriKG4,50
4,50 4,50 HMSHTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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