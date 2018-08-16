Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23 ila 36,75 liradan işlem gördü
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG23,00
29,5527,75HMSEt Büyükbaş
KG33,1036,7535,02HTSEt Küçükbaş
KG34,3035,0034,86HMSPatatesKG1,301,301,30HTSKuru FasulyeKG8,008,00
8,00
HTSHTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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