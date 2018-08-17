Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26,57-60,14 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG26,5760,1437,46ESKSEt Büyükbaş
KG28,0030,0029,26HMSEt Büyükbaş
KG29,44
29,44 29,44 HTSEt Küçükbaş KG31,81
32,00 31,88ESKSEt Küçükbaş KG36,0038,0036,44HMSHTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
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