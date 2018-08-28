Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 25 - 30 liradan liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG30,0030,0030,00HMSEt BüyükbaşKG25,0029,5028,24HMSEt KüçükbaşKG34,0048,0034,21HTSKaşar PeynirKG17,2520,0019,17HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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