Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogram fiyatı 26 ila 50,05 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ Et BüyükbaşKG26,0026,00 26,00 HMS Et BüyükbaşKG 30,00 50,0539,43 HTS YumurtaADET0,49 0,490,49 HTS İnek SütüKG 1,621,62 1,62 HMS HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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