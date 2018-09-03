Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 33,10 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG33,1033,1033,10HTSCivil PeyniriKG17,0017,0017,00HTSKavurmaKG40,5040,5040,50HTSKaşar PeyniriKG17,2521,0019,02HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı
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