Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 34 ila 49,95 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG34,0049,9537,34ESKSEt KüçükbaşKG32,0032,0032,00ESKSTereyağıKG23,4023,4023,40HTSKaşar PeyniriKG20,0620,0620,06HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
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