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Erzurum Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 16:54 | Son Güncelleme

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29,44 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29,44 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG29,4429,4429,44HTSTavuk EtiKG5,5010,757,44HTSİnek SütüKG1,001,001,00HMSYumurtaKG0,250,250,25HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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Erzurum Ticaret Borsası

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