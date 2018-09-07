Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29,44 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG29,4429,4429,44HTSTavuk EtiKG5,5010,757,44HTSİnek SütüKG1,001,001,00HMSYumurtaKG0,250,250,25HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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