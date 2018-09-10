Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 1,10 liradan işlem gördü
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİKaşar PeynirKG20,0021,0020,75HTSYağlı PeynirKG9,2013,5013,02HTSTere YağKG26,0026,0026,00HTSPatatesKG1,101,101,10HTSArpaKG0,800,800,80HTSHTS: Hazır Tüccar Satış
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