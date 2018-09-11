Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,25 ila 49,95 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG21,2528,0023,67ESKAEt büyükbaşKG30,1149,9540,43ESKSEt BüyükbaşKG25,0025,0025,00HMSEt KüçükbaşKG31,8131,8131,81ESKSKaşar PeynirKG24,9724,9724,97HTSHTS: Hazır Tüccar Satış
HMS:Hazır Müstahsil Satış
EBKS:Et ve Süt Kurumu Satış
ESKA:Et ve Süt Kurumu Alış
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