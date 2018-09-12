FİNANS

Erzurum Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 18:23 | Son Güncelleme

Borsada patatesin kilogramı 1,18 ila 1,30 liradan satıldı

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 1,18 ila 1,30 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİKuru SoğanKG1,001,001,00HTSKuru SoğanKG1,001,001,00HMSPatatesKG1,181,301,18HTSBuğday UnuKG1,602,061,82HTSHTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

PARTNERBahar renkli geldiBahar renkli geldi
TÜSİAD heyeti Cumnurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiTÜSİAD heyeti Cumnurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti
BTSO Başkanı Burkay: Her konseyden Ur-Ge projesi yürütmesini istiyoruzBTSO Başkanı Burkay: Her konseyden Ur-Ge projesi yürütmesini istiyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
borsa Erzurum Ticaret Borsası işlem Patates

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

Yeğenleri için üretti, şimdi dünyaya satıyor

Yeğenleri için üretti, şimdi dünyaya satıyor

Rusya ve Çin arasında ilk dolarsız ticaret 2019'da gerçekleşecek

Rusya ve Çin arasında ilk dolarsız ticaret 2019'da gerçekleşecek

Kullanmaya kıyamıyor! "1 milyon lira verseler satmam...'

Kullanmaya kıyamıyor! "1 milyon lira verseler satmam...'

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TÜSİAD heyeti Cumnurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

TÜSİAD heyeti Cumnurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

BTSO Başkanı Burkay: Her konseyden Ur-Ge projesi yürütmesini istiyoruz

BTSO Başkanı Burkay: Her konseyden Ur-Ge projesi yürütmesini istiyoruz

5 yıldızlı otel icradan 89,5 milyon liraya satıldı

5 yıldızlı otel icradan 89,5 milyon liraya satıldı

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında 6. Dönem JETCO Mutabakat Zabtı imzalandı (2)

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında 6. Dönem JETCO Mutabakat Zabtı imzalandı (2)

Erdemli'de limon hasadı başladı

Erdemli'de limon hasadı başladı

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında 6. Dönem JETCO Mutabakat Zabtı imzalandı

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında 6. Dönem JETCO Mutabakat Zabtı imzalandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.