Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 1,18 ila 1,30 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİKuru SoğanKG1,001,001,00HTSKuru SoğanKG1,001,001,00HMSPatatesKG1,181,301,18HTSBuğday UnuKG1,602,061,82HTSHTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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