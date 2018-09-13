Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,65-49,95 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG28,6549,9535,62ESKSEt BüyükbaşKG30,0030,00 30,00 HMSEt BüyükbaşKG29,5029,50 29,50 HTSEt KüçükbaşKG31,8132,0031,94ESKSYağlı PeynirKG16,0016,0016,00HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
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