FİNANS

Erzurum Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 19:16 | Son Güncelleme

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,65-49,95 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,65-49,95 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG28,6549,9535,62ESKSEt BüyükbaşKG30,0030,00 30,00 HMSEt BüyükbaşKG29,5029,50 29,50 HTSEt KüçükbaşKG31,8132,0031,94ESKSYağlı PeynirKG16,0016,0016,00HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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