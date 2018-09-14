Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 27,25 ila 32 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG27,2532,0030,46HTSEt KüçükbaşKG30,0032,0031,27HMSKuru FasulyeKG22,0024,0022,59HMSİç YağıKG 2,50 12,00 6,64 HTS HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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