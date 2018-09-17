Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 26 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİTereyağıKG26,0026,0026,00HTSKaşar PeyniriKG17,2521,0018,54HTSLor PeyniriKG6,006,006,00HTSYağlı PeynirKG9,2013,5012,58HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı
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