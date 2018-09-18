Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29,80 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG29,80
29,80 29,80 HMSKaşar PeynirKG17,50 26,00 21,13
HTSYumurtaKG0,60
0,60
0,60 HTSCivil PeynirKG 13,41 13,42 13,42 HTS HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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