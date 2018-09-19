Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,52 ila 40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG23,5232,5030,30HMSEt BüyükbaşKG28,0040,0030,52HTSEt KüçükbaşKG 32,33 34,31
33,42
HMS TereyağıKG 28,00 28,00 28,00 HTS Yağlı PeynirKG 0,81 0,81 0,81 HMS Kaşar PeynirKG 25,0025,0025,00HMSCivil PeynirKG 4,50 4,50 4,50 HMS HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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