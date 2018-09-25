Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 - 55 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG25,0025,0025,00HMSEt BüyükbaşKG 31,50 55,00 36,08 HTS PatatesKG1,002,001,52HMSKaşar PeynirKG17,0021,0017,37HTSYağlı PeynirKG 13,5013,5013,50HTSSüzme BalKG 14,00 14,00 14,00 HTS HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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