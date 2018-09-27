Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 39 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/lira) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (lira)EN ÇOK FİYAT (lira)ORTALAMA (lira)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG38,5039,5039,00HTSEt Küçükbaş
KG 31,0033,0031,81HMSPatates
KG2,702,902,74HTSKuru Fasulye
KG9,5013,0010,75HTSYağlı PeynirKG 15,0015,5615,21HTSKaşar PeyniriKG 15,00 34,0018,29HTS HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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