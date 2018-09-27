FİNANS

Erzurum Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 18:10 | Son Güncelleme

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 39 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 39 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/lira) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (lira)EN ÇOK FİYAT (lira)ORTALAMA (lira)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG38,5039,5039,00HTSEt Küçükbaş
KG 31,0033,0031,81HMSPatates
KG2,702,902,74HTSKuru Fasulye
KG9,5013,0010,75HTSYağlı PeynirKG 15,0015,5615,21HTSKaşar PeyniriKG 15,00 34,0018,29HTS HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

PARTNERKürtaj yaptırmak günah mı?Kürtaj yaptırmak günah mı?
Konda/Ağırdır: Hepimizin umudu sürdürmeye ihtiyacı varKonda/Ağırdır: Hepimizin umudu sürdürmeye ihtiyacı var
Türkonfed / Turan: Ülkemizin gerçek gündemi dijital dönüşüm olmalıTürkonfed / Turan: Ülkemizin gerçek gündemi dijital dönüşüm olmalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
büyükbaş Erzurum Ticaret Borsası küçükbaş

En Çok Okunan Haberler

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

Yeni Havalimanı ihalesini kazanan firma belli oldu

Yeni Havalimanı ihalesini kazanan firma belli oldu

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konda/Ağırdır: Hepimizin umudu sürdürmeye ihtiyacı var

Konda/Ağırdır: Hepimizin umudu sürdürmeye ihtiyacı var

Türkonfed / Turan: Ülkemizin gerçek gündemi dijital dönüşüm olmalı

Türkonfed / Turan: Ülkemizin gerçek gündemi dijital dönüşüm olmalı

Akbank’tan Türkiye ekonomisine 980 milyon dolar taze kaynak

Akbank’tan Türkiye ekonomisine 980 milyon dolar taze kaynak

Bitlis'te, Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları Kongresi

Bitlis'te, Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları Kongresi

BTSO Ekonomi Dergisi, dijital ortamda

BTSO Ekonomi Dergisi, dijital ortamda

Türk-İş: Açlık sınırı 1,893 liraya, yoksulluk sınırı 6,166 liraya çıktı

Türk-İş: Açlık sınırı 1,893 liraya, yoksulluk sınırı 6,166 liraya çıktı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.