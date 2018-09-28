Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23-64,95 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kg/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (lira)EN ÇOK FİYAT (lira)ORTALAMA (lira)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG28,6564,9543,00ESKSEt Büyükbaş
KG 23,0031,5028,56HMSEt Büyükbaş
KG29,4429,44 29,44 HTSKuru Fasulye
KG8,208,20 8,20 HTSCivil PeynirKG 16,0016,00 16,00 HTSKaşar PeyniriKG 20,00
20,00 20,00 HTS HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
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