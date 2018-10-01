Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 30,83-50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (lira)EN ÇOK FİYAT (lira)ORTALAMA (lira)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG45,0050,0047,00HTSEt Büyükbaş
KG 30,8330,8330,83HMSTereyağıKG25,0032,0025,50HTSKaşar Peyniri
KG20,00 33,33 22,91 HTSCivil Peynir KG 16,0016,00 16,00 HTSYağlı PeynirKG 9,2018,0013,82HTS HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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