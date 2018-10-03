Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,65 ila 49,95 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ Et Büyükbaş KG28,6549,9536,63EBKSEt Büyükbaş KG 32,00 32,00 32,00 EBKSİnek Sütü KG1,001,00 1,00 HMSKaşar Peynir KG25,00 25,00 25,00 HTSYağlı Peynir KG11,67 11,67 11,67 HTSEBKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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