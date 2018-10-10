Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin kilogramı 1,60 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİArpaKG0,750,800,77HMSBuğdayKG0,730,970,91HMSPatatesKG1,601,60 1,60 HTSKuru SoğanKG1,301,30 1,30 HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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