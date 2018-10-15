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Erzurum Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 16:56 | Son Güncelleme

Borsada tereyağının kilogramı 26 ila 34 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 26 ila 34 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ Tereyağı KG26,00 34,00
27,58 HTSCivil Peynir KG 14,0014,0014,00HTSKaşar Peynir KG17,24 29,0019,73HTSYağlı Peynir KG9,2014,3513,27HTSPatates KG1,101,101,10HTSHTS: Hazır Tüccar Satış

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Erzurum Ticaret Borsası

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