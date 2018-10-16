Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,23 ila 49,95 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ Et Büyükbaş KG23,2330,3128,97HMSEt Büyükbaş KG 30,04

49,95 36,98 ESKSEt Küçükbaş KG34,0035,3534,59HMSKaşar Peyniri KG19,0023,5022,97HTSYağlı Peynir KG8,5314,5012,99HTSTereyağıKG 31,00 33,50 32,45 HTS ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

