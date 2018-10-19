Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,25-64,95 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ Et Büyükbaş KG21,2529,0026,21ESKAEt Büyükbaş KG 34,0064,9537,09ESKSEt Küçükbaş KG31,8132,0031,96ESKSKaşar Peyniri KG20,0020,0020,00HTSYağlı Peynir KG9,209,209,20HTSLor PeyniriKG 6,00 6,00 6,00 HTS TereyağıKG 26,0026,0026,00HTSESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
ESKA: Et ve Süt Kurumu Alış
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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