Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,25-64,95 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ Et Büyükbaş KG21,2529,0026,21ESKAEt Büyükbaş KG 34,0064,9537,09ESKSEt Küçükbaş KG31,8132,0031,96ESKSKaşar Peyniri KG20,0020,0020,00HTSYağlı Peynir KG9,209,209,20HTSLor PeyniriKG 6,00 6,00 6,00 HTS TereyağıKG 26,0026,0026,00HTSESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

ESKA: Et ve Süt Kurumu Alış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

