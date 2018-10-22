Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,00 ila 45,58 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG22,0029,0024,45HMSEt BüyükbaşKG28,0045,5838,30HTSEt KüçükbaşKG19,8039,6035,65HTSİnek SütüKG1,001,001,00HMSTere YağKG26,0034,0032,89HTSHTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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