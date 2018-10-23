Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,50 ila 49,45 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG30,8049,4541,89ESKSEt BüyükbaşKG22,5031,6530,19HMSEt BüyükbaşKG28,0043,0031,58HTSEt KüçükbaşKG32,0036,0033,51HMSEt KüçükbaşKG33,0035,1734,48HTSESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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