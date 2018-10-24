Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 27 ila 49,95 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG28,6549,9537,20ESKSEt BüyükbaşKG27,0029,0027,33HMSEt BüyükbaşKG28,5031,5029,68HTSEt KüçükbaşKG32,0032,0032,00ESKSYağlı PeynirKG12,6513,9513,57HTSESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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