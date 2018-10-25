Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28 - 56,48 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG29,0030,3529,12HMSEt BüyükbaşKG28,0056,4835,03HTSKaşar PeynirKG16,5023,0017,45HTSYağlı PeynirKG9,2613,5011,62HTSHTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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