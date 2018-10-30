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Erzurum Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 30.10.2018 16:47 | Son Güncelleme

Borsada büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20-50 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20 ila 50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG20,00 26,00 25,50 HMSEt BüyükbaşKG29,44 50,0035,80HTSKaşar PeyniriKG17,25 30,0019,96HTSYağlı PeynirKG9,2018,0010,89HTSHTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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Erzurum Ticaret Borsası

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