Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,65-64,95 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG28,65 64,95 38,06 ESKSEt BüyükbaşKG29,75 30,50 30,07 HMSEt BüyükbaşKG34,00 39,50
19,96HTSEt KüçükbaşKG32,00 32,00 32,00 ESKSEt KüçükbaşKG30,00 32,0030,51 HMSHTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
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