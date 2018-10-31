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Erzurum Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 16:24 | Son Güncelleme

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,65-64,95 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,65-64,95 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG28,65 64,95 38,06 ESKSEt BüyükbaşKG29,75 30,50 30,07 HMSEt BüyükbaşKG34,00 39,50
19,96HTSEt KüçükbaşKG32,00 32,00 32,00 ESKSEt KüçükbaşKG30,00 32,0030,51 HMSHTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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