Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,65 ila 54,58 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG28,65 49,95 35,38 ESKSEt BüyükbaşKG32,00 54,58 39,97 HTSEt KüçükbaşKG32,00 32,00
32,00 ESKSKaşar PeynirKG20,00 25,00 24,95 HTSCivil PeynirKG15,63 15,63 15,63 HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
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