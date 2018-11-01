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Erzurum Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 16:17 | Son Güncelleme

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,65 - 54,58 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,65 ila 54,58 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG28,65 49,95 35,38 ESKSEt BüyükbaşKG32,00 54,58 39,97 HTSEt KüçükbaşKG32,00 32,00
32,00 ESKSKaşar PeynirKG20,00 25,00 24,95 HTSCivil PeynirKG15,63 15,63 15,63 HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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