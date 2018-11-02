Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,75 - 49,95 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG32,4849,9537,02ESKSEt BüyükbaşKG21,7545,0032,30HTSEt KüçükbaşKG32,0032,0032,00ESKSKuru FasulyeKG9,0018,009,42HTSPatatesKG2,002,002,00HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
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