Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 30 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG30,0030,0030,00HMSİnek SütüKG0,901,401,05HMSKaşar PeyniriKG18,2628,0020,34HTSPatatesKG1,101,101,10HTSYağlı PeynirKG9,2016,9515,81HTSHTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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