Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22 ila 47,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG28,6547,5041,49ESKSEt BüyükbaşKG 22,0025,0024,17HMSEt KüçükbaşKG 32,00 32,00 32,00ESKSEt Küçükbaş
KG 33,0035,0033,14HMS Civil PeynirKG9,2614,2811,87HTSHMS: Hazır Müstahsil Satışı
HTS: Hazır Tüccar Satışı
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
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