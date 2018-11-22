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Erzurum Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 22.11.2018 18:15 | Son Güncelleme

Borsada patatesin kilogram fiyatı 1,30 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogram fiyatı 1,30 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ PatatesKG 1,301,30 1,30 HMS Et BüyükbaşKG29,3364,95 37,66 EBKS Et BüyükbaşKG 24,00 31,0028,95 HMS Et BüyükbaşKG 34,00 36,75 34,39 HTS Et KüçükbaşKG 32,00 36,00 33,98 HMS Et KüçükbaşKG 33,00 33,00 33,00 HTS Yağlı PeynirKG13,50 13,5013,50HTS Civil PeyniriKG8,0022,00 9,72 HTS İnek SütüKG 1,25 2,00 1,70 HMS EBKS: Et Balık Kurumu Satış

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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Erzurum Ticaret Borsası

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