Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,75 ila 50 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG21,7529,0028,03ESKAEt Büyükbaş KG29,4450,0030,12HTSKaşar Peyniri
KG 30,00
30,00 30,00HTSYağlı PeynirKG 17,00 20,00 19,88HTS Lor PeyniriKG 4,00 4,00 4,00 HTS PatatesKG0,802,000,82HMSTereyağıKG 26,00 32,00 26,54 HTS ESKA: Et ve Süt Kurumu Alış
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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