Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,26-49,95 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG28,6549,9537,96ESKSEt BüyükbaşKG 24,2638,0030,31HTSEt KüçükbaşKG 32,00 32,00 32,00 ESKS Kaşar PeyniriKG17,9028,0023,22HTSCivil PeynirKG15,6524,0016,25HTSYağlı PeynirKG9,2015,5012,37HTSTereyağıKG 29,4033,5032,12HTSPatatesKG 1,181,181,18HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
Okuyucu Yorumları 0 yorum