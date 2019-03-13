Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 69 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG 28,65 69,00
36,60 ESKSEt BüyükbaşKG 27,00 27,00 27,00 HMS Et KüçükbaşKG 31,81 33,00 32,46 ESKS KavurmaKG 33,70
33,70 33,70 ESKSTavuk EtiKG9,02
13,33 11,32 ESKS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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