Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 33 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt KüçükbaşKG 33,00 33,00 33,00ESKS Et BüyükbaşKG 29,00 29,00 29,00 ESKS Kaşar PeynirKG 31,0031,4431,13HTS Kavurma KG 33,7073,0036,11ESKSYağlı PeynirKG 15,0015,00 15,00 HTS PatatesKG 2,502,50 2,50 HMS HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
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