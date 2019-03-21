Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 34 lira, en yüksek 37,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt Büyükbaş KG 34,00 37,50 34,23 HTS Et Küçükbaş KG 33,0033,00 33,00 HTS Kaşar PeyniriKG 15,02 16,03 15,50 HTS Civil PeynirKG 10,60 10,60 10,60 HTSLor PeyniriKG 7,75 8,33 7,77 HTS Yağlı PeynirKG 5,44
15,00 12,57 HTS HTS: Hazır Tüccar Satışı
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