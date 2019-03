Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 24,24 lira, en yüksek 69 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG 28,65 69,0041,45ESKS Et BüyükbaşKG 24,24 29,80 24,73 HMS Et KüçükbaşKG 31,85 48,15 33,59 ESKS Kaşar Peyniri KG 22,80 22,80 22,80 HTS İnek SütüKG 1,00 1,30 1,05 HMS ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı