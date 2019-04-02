Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,75 ila 69 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG 21,7529,00 25,29 ESKAEt BüyükbaşKG 28,65 69,00 40,07 ESKSEt BüyükbaşKG34,00 34,00 34,00 HTSEt KüçükbaşKG33,00 33,00 33,00 ESKSTavuk EtiKG10,37 13,33 12,27 ESKSHTS: Hazır Tacir Satış Tescili
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
ESKA: Et ve Süt Kurumu Alış
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